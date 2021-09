Le Conseil Municipal retransmis en direct

Retrouvez l’ordre du jour en cliquant ici . Cette séance de travail sera filmée et retransmise en direct sur le site et la page Facebook de la Ville dès 14 heures. Vous pourrez ainsi suivre les échanges en live.Ce Conseil est aussi ouvert au public mais attention, la jauge est limitée pour garantir la sécurité de toutes et de tous. Le port du masque est obligatoire tout comme le respect des gestes barrières. La distanciation sociale sera également assurée.Ce rendez-vous se tiendra dans un cadre sécurisé et un format adapté au contexte sanitaire actuel. La commune applique le protocole en vigueur conforme à la réglementation.