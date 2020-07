A la Une . Le Conseil Municipal de Saint-Paul élit sa maire

C'est au gymnase de Saint-Paul que se tient ce samedi matin la cérémonie d'investiture du Maire et du Conseil Municipal. Après une large victoire dimanche, la gauche reprend les rênes de la mairie de Saint-Paul, pour six années. L'équipe municipale est constituée de l'ensemble des sensibilités de gauche: PCR, LFI, EELV et PLR, après élaboration d'un programme commun, autour d'Huguette Bello. Par S.M - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 10:42 | Lu 868 fois

C’est devant une foule complètement acquise à sa cause que Huguette Bello a retrouvé son écharpe de maire de Saut-Paul. Lors de ce vote d’installation du conseil municipal, la tête de liste a obtenu 45 votes pour, 9 blancs et un nul. Emmanuel Séraphin a été élu 1er adjoint tandis que Suzelle Boucher hérite de la deuxième position.



À noter que Joseph Sinimalé, en tant que doyen de l’assemblée, a présidé cette séance. Alain Bénard, Cyrille Melchior et Jean-François Nativel étaient également présents. Vanessa Miranville, maire de La Possession, Daniel Pause, maire de Trois-Bassins et Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, ont fait le déplacement pour assister à cette investiture.



Huguette Bello qui a annoncé que la première préoccupation de ce mandat sera la rentrée scolaire a organiser.