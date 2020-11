Le Conseil Municipal de Saint-Paul à suivre en direct

Les mesures de distanciation sociale et le respect des gestes barrières seront appliqués et respectés.Retrouvez ici les 27 affaires à l’ordre du jour.Vous pourrez suivre ce rendez-vous en direct sur le site et la page Facebook de la Ville et le public pourra aussi le visionner sur un écran dans le patio installé à la mairie centrale. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire.Le Conseil Municipal de la Ville continue. Retrouvez la seconde partie des affaires examinées.