Rubrique sponsorisée Le Conseil Départemental fait le point sur la réouverture de ses sites

Le Conseil Départemental informe le public des dates de réouverture de ses sites. Par Département de La Réunion - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 16:48

Le Département informe : • Réouverture au public mardi 8 février matin des équipements culturels suivants : musée Léon Dierx, muséum d'histoire naturelle, musée historique de Villèle, musée du Sel, Artothèque et Lazaret.

• Réouverture au public lundi 7 février matin des Archives départementales et de la Bibliothèque départementale.

• Réouverture au public de Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion samedi 5 février à partir de 09h00.

• Réouverture du Jardin de l’État prévue le mardi 15 février sous réserve des délais d’intervention. Le restaurant et le muséum resteront accessibles via le portillon rue Poivre dès le mardi 8 février et un balisage du secteur sera effectué par les agents de sécurité. A noter que les déchets verts du Jardin seront broyés et utilisés pour de l’empaillage.

• Fermeture des sentiers, pistes et itinéraires des Espaces Naturels Sensibles (ENS) jusqu’à nouvel ordre : le Département a pris un arrêté en complément des sites forestiers fermés par l’ONF.