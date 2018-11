Le Conseil Départemental des Jeunes aux côtés des participants au championnat du monde des courses aventure

Du 4 au 16 novembre se déroulent, à La Réunion le championnat du monde des courses aventure (ARWC), une course extrême mais aussi un évènement majeur de la Fédération Française de Triathlon.



75 équipes et 300 coureurs de plus de 30 nationalités ont pris le départ de cette aventure unique reliant Hell-Bourg à Saint-Paul. Durant 4 à 8 jours de course sans interruption et en totale autonomie, les participants enchainent les disciplines et les épreuves (trek, VTT, canyoning, spéléologie, cordes, kayak, rafting et autres) sur un parcours de 400 km à travers les paysages magnifiques de notre île.



Mercredi 7 novembre, le Président du Conseil Départemental des Jeunes et les membres du bureau ont choisi de participer au prologue de la course, l’occasion d’initier les compétiteurs à un jeu lontan via une épreuve de Kours la rou en relais.