Le Conseil Constitutionnel a tranché: L'octroi de mer est conforme à la Constitution

La société martiniquaise Long Horn Internationale avait été condamnée en octobre 2017 par la Cour d'Appel de Fort-de-France pour un litige relatif au paiement de son octroi de mer.



Ses avocats ont formé un pourvoi en cassation et ont demandé à la société martiniquaise de transmettre une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) afin de savoir si l'octroi de mer était constitutionnel ou non.



La Cour de Cassation a donc décidé de transmettre cette QPC directement au Conseil Constitutionnel, qui a déclaré, plus d'un an plus tard, l'octroi de mer conforme à la Constitution. En cause selon les sociétés requérantes, le principe d’égalité devant la loi.



"Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution"; indiquent ce vendredi les Sages.



"En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il (ndlr le législateur ) doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques".