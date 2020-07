Revenir à la Rubrique CINOR Le Conseil Communautaire de la Cinor en direct Les internautes pourront suivre cette après-midi, 15h, le conseil communautaire de la Cinor via le facebook et le site internet de la collectivité du Nord.

La Cinor organise ce vendredi 10 juillet 2020, à 15h, au Parc des Expositions et de Congrès de Saint-Denis, Hall D, sa première séance de l'année.



Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi 2020-760 du 22 juin 20920, ce Conseil est organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur et dans la limite des places disponibles (550 places).



Aussi, la Cinor a décidé de retransmettre en direct la séance du Conseil du jour par voie électronique via son Facebook et son site internet.



Un Conseil qui est marqué par l'installation de la nouvelle équipe du Conseil Communautaire, avec l'élection du nouveau Président et des vice présidents de la Cinor.



Le 9e Président de la collectivité depuis 1997.

Le début du Conseil communautaire est donc prévu à 15h avec ouverture de la séance par le Président sortant Gérald Maillot, avec appel des présents pour installation du conseil, puis relais de l'organisation de l'élection au président de séance - le plus âgé des membres du conseil communautaire (Gilbert Annette)- assisté d'un(e) secrétaire de séance - le plus jeune des membres du conseil



A 16h15-16h30 devrait se concrétiser l'annonce de l'élection du nouveau Président(e), le 9e depuis la création de la Cinor en 1997.



A 16h40 le Président(e) procède ensuite à l'élection des vice présidents de la Cinor.



Il sera fait lecture ensuite de la charte de l'élu.



Seront votées au terme de cette lecture les délégations accordées au Président et au bureau, ainsi que les conditions de dépôt de listes des commissions appel d'offres et commission DSP.







