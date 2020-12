A la Une .. Le Concours de la correspondance : semaine 3

Découvrez quelques conseils avant de vous lancer dans la rédaction de votre lettre à Françoise Chandernagor, membre de l'Académie Goncourt et marraine de la nouvelle édition du Concours de la correspondance. Par Gilette Aho - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 14:17 | Lu 136 fois





Mais en ce temps-là, vers 1748, comment se déroulait l’accueil des engagés ou des esclaves venus de l’Inde ? Dans quelles conditions ce jeune indien a-t-il pu regagner la métropole alors qu’il avait 9 ans à peine ? Quel environnement laissait-il derrière lui ? A travers les yeux d’un enfant, un si long voyage par bateau n’est-ce pas là une merveilleuse découverte de la vie ? C’était il y a 263 ans. Depuis, notre île s’est émancipée et vit actuellement une nouvelle page de son évolution…



Avant de vous lancer dans la rédaction de la lettre à Françoise Chandernagor, nous vous conseillons d’abord de prendre connaissance de quelques ouvrages concernant « les engagés » de La Réunion. Au-delà du site consacré à notre Histoire (rigoureusement bien structuré et rédigé)

locaux se sont spécialisés dans l’arrivée des indiens au XVIIIème siècle. Entre autres, l’Historien Albert Jauze (le président de notre jury).



Professeur agrégé d’histoire-géographie, il a rédigé un ouvrage « Vivre à Bourbon : usages, mœurs et coutumes des habitants d’une colonie française sur la route des Indes de 1715 à 1789 » paru en 2017 aux éditions Riveneuve. Deux autres ouvrages vous permettront d’appréhender la vie de nos ancêtres : celui de Firmin Lacpatia « Les Indiens de La Réunion : les débuts de l’engagisme, cohabitation de l’engagisme et de l’esclavage » chez Surya Editions ainsi que l’incontournable ouvrage de Catherine Lavaux « Du battant des lames au sommet des montagnes » chez les éditions Orphie.



Bonne lecture à tous et n’oubliez pas le principe de notre concours : Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"



Vous commencerez votre lettre par : Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…



Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

aparmedia.wixsite.com/appel



Quatrième édition du Concours de la correspondance

Françoise Chandernagor, marraine du Concours de la correspondance Ecrire une lettre à Françoise Chandernagor. C’est le thème de notre quatrième édition du concours de la correspondance. L’auteur de « l’Allée du roi » se souvient que son grand-père est né à La Réunion vers 1748. Il serait arrivé en France en 1757 là où il a été affranchi et reçu le nom de « Chandernagor ».Mais en ce temps-là, vers 1748, comment se déroulait l’accueil des engagés ou des esclaves venus de l’Inde ? Dans quelles conditions ce jeune indien a-t-il pu regagner la métropole alors qu’il avait 9 ans à peine ? Quel environnement laissait-il derrière lui ? A travers les yeux d’un enfant, un si long voyage par bateau n’est-ce pas là une merveilleuse découverte de la vie ? C’était il y a 263 ans. Depuis, notre île s’est émancipée et vit actuellement une nouvelle page de son évolution…Avant de vous lancer dans la rédaction de la lettre à Françoise Chandernagor, nous vous conseillons d’abord de prendre connaissance de quelques ouvrages concernant « les engagés » de La Réunion. Au-delà du site consacré à notre Histoire (rigoureusement bien structuré et rédigé) www.portail-esclavage-reunion.fr , quelques auteurslocaux se sont spécialisés dans l’arrivée des indiens au XVIIIème siècle. Entre autres, l’Historien Albert Jauze (le président de notre jury).Professeur agrégé d’histoire-géographie, il a rédigé un ouvrage « Vivre à Bourbon : usages, mœurs et coutumes des habitants d’une colonie française sur la route des Indes de 1715 à 1789 » paru en 2017 aux éditions Riveneuve. Deux autres ouvrages vous permettront d’appréhender la vie de nos ancêtres : celui de Firmin Lacpatia « Les Indiens de La Réunion : les débuts de l’engagisme, cohabitation de l’engagisme et de l’esclavage » chez Surya Editions ainsi que l’incontournable ouvrage de Catherine Lavaux « Du battant des lames au sommet des montagnes » chez les éditions Orphie.Bonne lecture à tous et n’oubliez pas le principe de notre concours : Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de La Réunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"Vous commencerez votre lettre par : Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !





Publicité Publicité