Le Commandant Thomas Petit prend les rênes de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul

Ce vendredi matin, le Commandant Thomas Petit a reçu officiellement son commandement par le général Poty, commandant la gendarmerie de La Réunion, sur la place d'arme de la Compagnie de Saint-Paul. Arrivé sur l'île au mois d'août, le Commandant Thomas Petit aura 169 personnes sous son commandement pour assurer les missions de la compagnie. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 10:16

Entré en 2009 dans l'armée, il intègre l'école militaire de Saint-Cyr en qualité d'élève avant de choisir le corps des officiers de la gendarmerie en 2012. Il reçoit sa première affectation en 2013 en qualité de commandant de brigade à Vitry-le-François dans la Marne.



Il quitte cette brigade en 2016 pour rejoindre l'école militaire de Saint-Cyr en qualité d'instructeur où il enseigne jusqu'en 2019. Il rejoint ensuite la direction de la Coopération internationale de sécurité jusqu'en 2021 où il intègre l'Ecole Supérieure de Guerre aux Invalides. Âgé de 32 ans, le Commandant Thomas Petit est affecté pour une durée de 3 ou 4 ans à la compagnie de Saint-Paul.



Depuis août, il dispose déjà d'un aperçu des priorités qui seront les siennes lors de son séjour à La Réunion : "les violences intra familiales sont une grande priorité pour moi. J'ai pu constater depuis mon arrivée certains cas marquants où des enfants ou des conjointes ont été violentées par leur père ou leur conjoint. Dans cette partie des violences intra familiales, il y a également les violences sexuelles, soit les agressions sexuelles, soit les viols qui se développent même au sein de la famille et dont on parle peut-être un peu moins. On parle beaucoup des VIF (Violences Intra Familiales) mais ces violences particulières sont aussi extrêmement difficiles à vivre. Ce sont des priorités nationales, celles du commandant de la gendarmerie de la Réunion, des procureurs et du préfet", nous explique le nouveau commandant de compagnie.



"Je suis très heureux d'être affecté sur l'île de La Réunion à la compagnie de Saint-Paul que je ne connaissais absolument pas avant de venir. Cette affectation représente un beau défi pour moi", conclut le Commandant Petit.





Cursus du Commandant Thomas Petit :



- 2009 : Intègre l'École Militaire de Saint-Cyr à l'âge de 19 ans

- 2013-2016 : Commandant de brigade à Vitry-le-François

- 2016-2019 : Instructeur à l'École Militaire de Saint-Cyr

- 2019-2021 : Affecté à la direction de la coopération internationale de Sécurité

- 2021-2022 : École Supérieur de Guerre aux Invalides

- Août 2022 : Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Saint-Paul



