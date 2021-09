Le Comité départemental des services aux familles est en place

Le Comité départemental des services aux familles de La Réunion ou CDSF a vu le jour ce mardi 14 septembre. L’événement s’est déroulé à Saint-Benoît, en présence de tous les acteurs de cette nouvelle « instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement et au développement des services aux familles ».



Pour le préfet Jacques Billant qui le préside, le 2e Schéma départemental des services aux familles signé en février 2021 définissant le cadre du CDSF « n’est pas une simple déclaration d’intention, mais au contraire, c’est un instrument de gouvernance à forte utilité sociale et sociétale ».



Le Président du Département Cyrille Melchior qui assure la vice-présidence du CDSF nouvellement installé - avec un représentant de l’association des maires et le président du conseil d’administration de la CAF - pour sa part, a indiqué que la participation du Conseil départemental dans cette instance est essentielle : « Nous sommes là dans un rôle au cœur même de nos priorités. Le Département est pleinement partenaire : nous avons des missions qui nous sont confiées par la loi, nous avons aussi un devoir et une responsabilité envers les familles réunionnaises : bien accompagner tous les marmailles, puis trouver des solutions en cas de problème, pour que chaque enfant qui naît à La Réunion ait la meilleure chance de réussir sa vie ».



Cyrille Melchior a insisté sur l’importance de la démarche partenariale de tous les acteurs : « La force de ce territoire, c’est son vivre-ensemble mais aussi le travailler-ensemble. Quand on voit la richesse du partenariat qu’il y a autour de la thématique de l’enfance, je ne peux que me réjouir. Le Département ne peut qu’encourager les initiatives de tout un chacun. À travers le CDSF, nous entrons dans une nouvelle phase opérationnelle qui vise à privilégier le dialogue, la concertation, la mise en commun de nos compétences et de nos ressources ».



La présentation de quelques services innovants proposés au quotidien aux familles réunionnaises, figurait au programme de la matinée d’installation à Saint-Benoît. Sur le thème de « l’accueil des enfants différents », une rencontre avec deux familles bénédictines, en présence de l’Alefpa, lauréat de l’appel à projet local «Pôle ressources handicap» a été organisée à la médiathèque Antoine Roussin. Les acteurs ont ensuite visité le bébébus de l’association Babyland, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt national sur le thème «Accueil pour tous». Déjà opérationnel à Salazie, ce modèle de micro-crèches sera déployé sur 10 communes, principalement dans les Hauts à partir de l’année prochaine.



L’événement s’est achevé avec l’intervention en visioconférence du Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles, Adrien Taquet. Le membre du gouvernement n’a pas manqué d’évoquer son séjour à La Réunion en octobre 2020 : « J’étais venu contractualiser avec le Président du Conseil départemental la stratégie de prévention et de protection de l’enfance. Nous devons investir d’avantage dans la prévention pour éviter que la situation se dégrade et que nous puissions garantir un parcours d’accompagnement plus fluide pour minimiser le risque de rupture de prise en charge des enfants auprès de leurs parents. Je cite souvent La Réunion comme exemple, en matière de travail de partenariat ».



Adrien Taquet a répondu aux questions posées par l’assistance et a terminé son intervention avec l’annonce de la tenue d’un « rendez-vous important : la Conférence des familles qui se tiendra les 5 et 6 octobre prochains à l’échelle nationale. Ce sera l’occasion de revaloriser et de reparler ensemble de ce qui a pu être mis en place en matière de services aux familles. Mais aussi de tracer des perspectives pour l’avenir »



Quelques actions du Département en faveur de la petite enfance



En matière de développement de l’offre d’accueil, notre Collectivité, soutient le développement des Maisons d’Assistants Maternels depuis près de 10 ans. Ce mode d’accueil innovant a connu un développement important en une décennie avec la création de 122 structures pour 1441 places.



Sur le plan de la protection de l’enfance, le Département consacre près de 90M€ à cette politique, en mobilisant notamment les agents des PMI.



Concernant le plan pauvreté, le Département a porté depuis 2020 un programme ambitieux de plus de 55 actions visant à renforcer le soutien et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables mais également développer les actions d’insertion en faveur des publics éloignés de l’emploi et favoriser la réussite éducative de nos jeunes. Plus de 6M€ ont été engagés. Pour 2021, le Département porte un programme d’actions sans précédent de plus de 15M€. Ce nouveau programme sera porté à la délibération de la commission permanente du mercredi 15 septembre.



Dans sa nouvelle organisation, une direction consacrée à la politique en faveur de la jeunesse sera créée au Département.