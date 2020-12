Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Comité d’Administration de La Caisse des Écoles pour « une politique publique volontariste et engagée »

Le Comité d’Administration de La Caisse des Écoles de la Ville de Saint-Paul s’est réuni ce mardi 8 décembre à 9h en salle du Conseil Municipal. L’occasion de dessiner, ensemble avec nos partenaires, les futurs projets portés dans les écoles tout en soutenant les élèves en difficultés.



Nila Radakichenin, déléguée aux affaires scolaires et Salim Nana-Ibrahim, délégué au Plan Éducatif Global étaient présents ainsi que le délégué du Préfet, les Inspecteurs de l’Éducation Nationale, les directeurs d’école et les représentants des parents d’élèves.

Le Comité d’Administration de la Caisse des Écoles s’est réuni pour la première fois sous cette nouvelle mandature. Parmi ses priorités, il souhaite renforcer l’accompagnement des écoles du premier degré de Saint-Paul “vers un avenir qui sera placé sous le thème de la bienveillance, de l’égalité, de la solidarité mais aussi de la responsabilité et de l’innovation”, précise Salim Nana-Ibrahim, délégué au Plan Éducatif Global, avant le débat sur les futurs projets qui seront mis en place dans les écoles.



Les différentes missions de la Caisse des Écoles



Concernant La Caisse des Écoles de Saint-Paul, il s’agit d’un Établissement Public Administratif (EPA). Il a été créé par le Conseil Municipal de Saint-Paul le 7 août 1964.



À l’origine, les missions essentielles de la Caisse des Écoles de la Ville de Saint-Paul consistaient à donner des fournitures et matériels pédagogiques supplémentaires en faveur des élèves les plus précaires, ceci afin d’encourager la fréquentation scolaire.

Elle avait également pour mission de récompenser les élèves les plus assidus et d’assurer les activités péri et post-scolaires.



Les axes d’intervention de la Caisse des Écoles de la Commune de Saint-Paul sont multiples et se sont enrichis au fil des ans. Aux missions traditionnelles se sont ajoutés d’autres domaines d’intervention afin de s’adapter aux besoins de ses élèves.



En effet, les missions premières de la Caisse des Écoles est de garantir un confort d’apprentissage en délivrant des fournitures et du matériel pédagogique, cela concerne entre autres l’achat de manuels scolaires, de fournitures de bureau, de téléphones, de photocopieurs ou encore de mobiliers. Mais son rôle ne s’arrête pas ici.



Malgré la circulation active de la Covid-19 et des mesures restrictives qui en découlent, la Caisse des Écoles renouvelle son attachement à l’accompagnement des classes de découvertes en 2021 à La Réunion mais aussi à l’extérieur. Il est indispensable de contribuer, sur le temps scolaire, à l’épanouissement de nos marmailles en leur faisant découvrir d’autres horizons.



Hors temps scolaire, la Caisse des Écoles renforce son soutien grâce à de nombreuses actions et une vision nouvelle et moderne qui participe entièrement à l’essor des « Écoles numériques » pour un apprentissage résolument tourné vers l’avenir. La Ville de Saint-Paul s’engage, d’ores et déjà, dans une politique publique volontariste et engagée, pour toutes et tous, pour nos enfants.



