Société Le Collège Amiral Bouvet dit "NON au harcèlement !"

L’ensemble de la communauté éducative du collège Amiral Bouvet de Saint-Benoît s’est mobilisée ce mardi 8 novembre en faveur de la lutte contre le harcèlement scolaire.

L’occasion pour les jeunes Bénédictins de rappeler l’importance de la prévention et de s’inscrire de façon active et affirmée dans l’endiguement de ce fléau qui touche près de 700.000 élèves en France chaque année. Par Christelle Suzanne - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 18:17

Résumé d’une matinée d’école pas comme les autres placée sous le signe de la bienveillance et de la solidarité.



"Il existe plusieurs formes de harcèlements", nous explique Alicia, élève de troisième et ambassadrice engagée contre le harcèlement scolaire. "Il y a le harcèlement moral, scolaire, le harcèlement de rue et il ne faut pas oublier le cyberharcèlement", tient-elle à souligner.



Les élèves du collège Amiral Bouvet sont désormais incollables sur le sujet et pour marquer l’évènement, l’établissement de l’Est a travaillé de concert avec les écoles primaires du secteur (écoles les Girofles et André Hoarau). Ensemble, écoliers et collégiens ont proposé des chants, des poèmes, des saynètes afin de mettre des mots et des images sur ce phénomène qui peut parfois conduire au drame.



"Le harcèlement, c’est l’affaire de tous !"



Dans son discours d’ouverture, Nadine Minatchy-Natier, principale du collège Amiral Bouvet, a souligné la nécessité du travail d’équipe pour lutter contre le harcèlement scolaire. "Élèves, enseignants, personnels et parents doivent tous contribuer à lutter contre ce fléau et à préserver un climat scolaire apaisé".



Depuis 2021, l’établissement est engagé dans la sensibilisation contre le harcèlement. Ce sont dix ambassadeurs volontaires des niveaux quatrième et troisième qui ont été formés afin de travailler auprès de leurs pairs et d’assurer la transmission de valeurs telles que le respect, la tolérance, mais aussi d’alerter les adultes en cas de harcèlement.



Ce rôle d’ambassadeur est pris très au sérieux : "C’est aussi ma façon d’agir en tant que citoyenne. C’est important de prendre confiance en soi, de s’engager et d’être au service des autres", affirme Chérelly, une élève de quatrième et ambassadrice.



Des temps forts et des actions symboliques



Cette matinée a été riche en productions mais aussi en émotions. Une exposition avec des créations d’élèves était visible. Chacun a pu donner libre cours à sa créativité pour s’exprimer sur le harcèlement.



L’un des temps forts de la matinée a été la révélation d’une œuvre artistique nommée "Nuée de colibris", réalisée par les collégiens et les élèves des écoles primaires. Ce sont pas moins de 600 origamis en forme de colibris qui ont été nécessaires à la conception de cette œuvre unique et symbolique. "C’est une façon de montrer que chacun apporte sa pierre à l’édifice, qu’ensemble nous pouvons changer les choses. Chacun a fait sa part aujourd’hui mais cela vaut également pour toute l’année", explique Betty Faconnier, assistante sociale au collège Amiral Bouvet et à l’initiative de cette journée.



L’artiste Kaloune s'est également investie dans ce projet et a présenté un fonkèr réalisé avec les ambassadeurs contre le harcèlement. "Tien bo larg pa", tel était le message d’espoir et de fraternité que le groupe a souhaité transmettre en ce jour.



"pHARe", un programme de lutte actif et efficace



En organisant cette journée, le collège Amiral Bouvet s’inscrit pleinement dans le dispositif de prévention pHARe (Programme de lutte contre le Harcèlement à l’école). Depuis la rentrée 2022, ce programme a été généralisé dans toutes les académies de France afin de détecter plus efficacement les cas de harcèlement, d’assurer un accompagnement de tous les intervenants et de favoriser un climat scolaire serein et bienveillant.



En déplacement dans un collège de Seine et Marne ce lundi 7 novembre, Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation Nationale, n’a pas manqué de souligner l’importance de la prise de conscience. "Pour le gouvernement, il s’agit d’une priorité", a t-il assuré, ajoutant même que ce programme, qui a déjà fait ses preuves, bénéficiera en 2023 "de moyens budgétaires en hausse".



Des numéros verts pour endiguer le fléau



En France, un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire et un enfant sur cinq a déjà été victime de cyberharcèlement.



Cette journée d'action au collège Amiral Bouvet a été l’occasion de sensibiliser les élèves et les personnels à ce phénomène sociétal et de rappeler les bons gestes à adopter en cas de harcèlement.



Il existe des numéros d’urgence gratuits : le 3020, numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes, le 3018 qui est dédié aux cas spécifiques de cyberharcèlement et le 119 qui est le numéro national pour les enfants ou adolescents en danger.