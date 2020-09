A la Une .. Le Collectif des usagers des Jardins de Manapany sollicite une réunion avec Patrick Lebreton

Après une grande action dimanche dernier pour annoncer sa naissance, le Collectif des usagers des Jardins de Manapany demande une réunion auprès du maire de Saint-Joseph à travers un courrier accompagné d’une pétition contenant 250 signatures.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 17:21 | Lu 632 fois





Ils souhaitent à présent rendre les choses plus officielles en sollicitant une rencontre de quartier auprès du maire de Saint-Joseph. Ils se rendront devant la mairie mercredi matin afin de déposer les 250 premières signatures de leur pétition. Le Collectif espère qu’une réunion publique avec Patrick Lebreton puisse avoir lieu.



Le courrier adressé à Patrick Lebreton :





A : Monsieur Patrick LEBRETON, Maire de Saint Joseph.

Objet : Demande de réunion de quartier à Manapany, en présence de Monsieur le Maire de Saint-Joseph. Manapany, le dimanche 9 août 2020. Monsieur le Maire,



par la présente, nous vous faisons part de nos inquiétudes.



Nous avons , en effet, constaté que la fermeture au public des Jardins de Manapany, effective au 13 mai 2020, s’est poursuivie après le 1er juin, date de fin indiquée sur l’arrêté municipal, et ce, jusqu‘à ce jour.



Etant des usagers réguliers et amoureux de ce lieu, nous y venons en famille, entre amis, partager nos carrys, jouer avec nos enfants, exercer des activités physiques, dans cet espace essentiel, sécurisant et chaleureux.



Monsieur le Maire, comptez-vous laisser aux Saint Joséphois et ses visiteurs, l’unique froideur du béton de Manapany à contempler ou comptez-vous nous laisser un petit coin de verdure pour savourer Dame Nature ?



C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous vous prions de bien vouloir organiser, dans les meilleurs délais, une réunion de quartier afin que vous répondiez aux questions que se posent les usagers des Jardins de Manapany sur son avenir.



Nous, vous prions, Monsieur le Maire, de bien vouloir accepter nos respectueuses salutations.

Le collectif des usagers des Jardins de Manapany Ils n’en démordent pas ! Des habitants de la ville de Saint-Joseph tiennent à voir les Jardins de Manapany rouvrir et ne semblent pas décidés à lâcher. Pour cette raison, ils ont formé le Collectif des usagers des Jardins de Manapany le 2 août dernier. Ils avaient marqué cette naissance en occupant le site.Ils souhaitent à présent rendre les choses plus officielles en sollicitant une rencontre de quartier auprès du maire de Saint-Joseph. Ils se rendront devant la mairie mercredi matin afin de déposer les 250 premières signatures de leur pétition. Le Collectif espère qu’une réunion publique avec Patrick Lebreton puisse avoir lieu.A : Monsieur Patrick LEBRETON, Maire de Saint Joseph.Objet : Demande de réunion de quartier à Manapany, en présence de Monsieur le Maire de Saint-Joseph.Monsieur le Maire,par la présente, nous vous faisons part de nos inquiétudes.Nous avons , en effet, constaté que la fermeture au public des Jardins de Manapany, effective au 13 mai 2020, s’est poursuivie après le 1er juin, date de fin indiquée sur l’arrêté municipal, et ce, jusqu‘à ce jour.Etant des usagers réguliers et amoureux de ce lieu, nous y venons en famille, entre amis, partager nos carrys, jouer avec nos enfants, exercer des activités physiques, dans cet espace essentiel, sécurisant et chaleureux.Monsieur le Maire, comptez-vous laisser aux Saint Joséphois et ses visiteurs, l’unique froideur du béton de Manapany à contempler ou comptez-vous nous laisser un petit coin de verdure pour savourer Dame Nature ?C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous vous prions de bien vouloir organiser, dans les meilleurs délais, une réunion de quartier afin que vous répondiez aux questions que se posent les usagers des Jardins de Manapany sur son avenir.Nous, vous prions, Monsieur le Maire, de bien vouloir accepter nos respectueuses salutations.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur