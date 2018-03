Actu Ile de La Réunion Le Collectif des terrassiers rencontrera Jégo jeudi ou vendredi La table ronde organisée hier après-midi à la préfecture a duré trois heures, après avoir débuté vers 16h00. Trois heures de négociations où le Collectif des terrassiers a demandé à la CGSS, l’Assedic et aux banques d’étaler leurs dettes. Ce sera au secrétaire d’Etat à l’Outre-mer de trancher.

Souraya Gangama et les membres du Collectif des terrassiers sont ressortis de la table ronde, avec quelques éléments de satisfaction. “Notre sérieux, notre connaissance de la profession et notre engagement à sauver notre outil de travail ont fini par convaincre nos interlocuteurs” , a dit Souraya Gangama, président du Collectif.

Malgré une nuit passée dans la cabine des camions après un excellent barbecue sur le parking de la préfecture, la délégation des terrassiers a répondu point par point aux interrogations des représentants de la CGSS, de l’Assedic, des banques, de la Région Réunion et du Conseil général.

“ La CGSS et l’Assedic ne veulent pas sortir de leur cadre règlementaire. Selon eux, c’est à Yves Jégo, secrétaire d’Etat à l’Outre-mer, de prendre cette responsabilité” , a indiqué le président du Collectif des terrassiers.

La rencontre qui n’est pas encore ajoutée au programme déjà chargé d’Yves Jégo, pourrait avoir lieu jeudi ou vendredi et durera une demi-heure environ. “Nous avons au moins 24 heures pour consolider notre dossier”.

“C’est ainsi que nous le convaincrons de la nécessité d’étaler nos charges sociales et fiscales ”, a précisé Armand Mouniata, premier vice-président de la structure associative.

Jismy Ramoudou





