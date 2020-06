A la Une . Le Collectif Touch Pa Nout Roche ne baisse pas les armes

Dans un communiqué, le Collectif Touch Pa Nout Roche (TPNR) lance un avertissement à la préfecture et à la Région : il ne lâchera rien. En signant l’arrêté modifiant le Schéma d’aménagement régional (SAR) cette semaine, le préfet a déclenché la colère des opposants à la digue de la NRL qui affirment qu'ils iront jusqu’au bout, confiants dans la décision du Conseil d’État à venir. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 14 Juin 2020 à 14:39 | Lu 340 fois

En achevant son communiqué avec la phrase "Ni tien bo, ni larg pa !", le Collectif Touch Pa Nout Roche prévient clairement la préfecture et le Conseil Régional que la signature de l’arrêté modifiant le Schéma d’aménagement régional (SAR) "élaboré par La Région et ses services" ne l’arrêtera pas. Cet arrêté intègre de nouveau la carrière de Bois Blanc dans le SAR. Un choix qui "affiche clairement la défense des intérêts de la multinationale SCPR" affirment les opposants à la carrière, ajoutant que ce document permet à la SCPR "de renouveler, pour la quatrième fois, une demande d’ouverture de carrière sur l’un des plus beaux littoraux de notre île".



"Cette décision du préfet et de La Région est aussi une stratégie leur permettant d’ajouter l’arrêté de modification du SAR à leur dossier en cours d’instruction au Conseil d’État qui doit bientôt se prononcer sur le fond du dossier de Bois Blanc. Et selon toute vraisemblance, après toutes les décisions des juges du Tribunal Administratif et de la Cour d’Appel de Bordeaux, les sages du Conseil d’État devraient suivre la même voie", prévient le Collectif certain de son bon droit.



Le 30 juin prochain, le Tribunal administratif doit rendre sa décision sur le procès ouvert l’année dernière par la SREPEN, la mairie de St Leu et TPNR. "On se doute bien que La Région va certainement y ajouter le dernier décret du préfet sur la modification du SAR. Reste à savoir si les juges apprécieront cette manœuvre…", avertit le Collectif.



TPNR rappelle que ce dossier aurait pu ne jamais exister "si depuis 2015, La Région et la préfecture avaient écouté les Réunionnais en privilégiant le tout viaduc, projet initialement prévu, la NRL serait terminée. Et ça, c’est impardonnable !".



Rendez-vous au prochain épisode de la saga.