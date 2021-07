Communiqué Le Collectif Mayotte En Sousfrance ne veut pas que le variant Delta "réunionnais" s'exporte

Le Collectif Mayotte En Sousfrance adresse un communiqué dans lequel il exhorte les autorités mahoraises de tout faire pour juguler l'entrée du variant Delta dans le 101ème département français. Préservé depuis quelques semaines, le territoire mahorais voit son système de santé souffler après d'extrêmes tensions ces derniers mois au plus fort de la vague de contaminations au Coronavirus. Par LG - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 18:27

Nous, Collectif Mayotte En Sousfrance, demandons a M. SUQUET, Préfet de Mayotte et aux autorités sanitaires de prendre leurs responsabilités en mettant en place les précautions qui s'impose face à la propagation du virus et plus particulièrement du variant Delta à la Réunion.



En effet, l'île de la Réunion fait face à une augmentation croissante de cas de coronavirus et à la forte présence du variant Delta. Les lits de réanimation des patients atteint du covid sont saturés et le nombre de nouveau cas ne cesse d'augmenter depuis quelques jours. Il convient donc de prendre des mesures fortes, urgente et rapide ! Cela commence par le renforcement des contrôles à l'aéroport de Dzaoudzi mais aussi à l'aéroport Roland Garros afin que la population mahoraise soient protéger. Mayotte enregistre 0 hospitalisation 0 réanimation depuis plusieurs semaines. Selon le Journal de Mayotte, deux nouveaux cas de variant Delta sont apparus à cause d'une négligence des autorités.



Nous demandons la mise en place des contrôles systématiques opéré par les autorités sanitaires afin de s'assurer que des personnes positive ne puissent débarquer à Mayotte. Nous demandons l'application de ces mesures sanitaires (isolement, l'obligation d'un test pcr et non antihenique). Nous demandons la mise en place le plus rapidement possible des motifs impérieux pour tous les voyageurs au départ de la Réunion sans exception vaccinés puisque ils peuvent contracter le virus et au non vaccinés afin que la situation ne se dégrade pas à Mayotte...



Nous tenons à préciser aussi que nous sommes favorable aux evasans vers Mayotte car nous devons à notre tour aider nos compatriotes réunionnais afin de le prendre en charge dans le système de nos hôpitaux. La solidarité régionale doit être au rendez-vous pour aider nos compatriotes.



Monsieur le Préfet de Mayotte et Madame la Directrice de l'ARS, nous vous rappelons qu'il est de votre devoir et de votre responsabilité de protéger la population mahoraise afin de ne pas retourner à quelques mois auparavant.



Le Collectif Mayotte En Sousfrance





