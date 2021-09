A la Une . Le Collectif Elianna ouvre sa première permanence au Port

Le collectif a inauguré sa première permanence au port hier. Un moyen pour la trentaine d’associations impliquées de mieux prendre en charge les enfants victimes de maltraitances et ainsi franchir une nouvelle étape dans la lutte contre ce fléau. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 5 Septembre 2021 à 08:32





Située temporairement au centre social du Coeur Saignant au Port, celle-ci devrait déménager prochainement pour des locaux définitifs. Le lieu est déjà prêt pour sa mission d’écoute concernant les violences intrafamiliales.



Après le temps de l’écoute vient celui de l’accompagnement vers les institutions concernées. Les familles seront assistées pour leur dépôt de plainte et sur la partie juridique.



Les enfants seront suivis par la Cellule d’urgence psychologique de Proximité pour les enfants (CUPPE 974) le temps que le Centre Médico-Psychologique de l’Enfant et de l’Adolescent puisse les prendre en charge. Les délais étant souvent assez longs.



Une cartographie des violences faites aux enfants



Pour mieux agir sur le problème, le Collectif Elianna a demandé à l’observatoire de la parentalité une cartographie des violences faites aux enfants dans le département. Le travail est en cours et le résultat devrait être connu en fin d’année.



Une rencontre avec Cyrille Melchior, le président du Conseil Départemental, est programmée le 8 septembre.



En cas de besoin :



