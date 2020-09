Le "Collectif Eau Saint-Leu" demande l'annulation des factures d'eau du confinement

Dans une lettre adressée au président du TCO Emmanuel Séraphin, le Collectif Eau Saint-Leu demande l'annulation des factures d'eau de mars à mai pour les Saint-Leusiens, mais aussi pour l'ensemble des ménages réunionnais. Il explique que les factures ont quasi doublé durant cette période où les gens sont restés chez eux.



Arguant que la tarification actuelle, par paliers de consommation, est injuste pour les familles, le collectif réclame une tarification sociale, basée sur la composition du foyer. Le collectif réclame de plus une baisse du coût de l'assainissement de l'eau, estimant qu'une partie de l'eau potable (environ 20%) n'irait pas dans le tout-à-l'égout (arrosage ou lavage de voiture).



Ce vendredi matin, le collectif a été reçu au siège du TCO, après avoir tenté d'interpeller des élus de Saint-Leu au TCO via les réseaux sociaux. "Nous avons été reçus par le directeur de cabinet du président du TCO Idriss Omarjee, par le directeur de Derichebourg et le directeur de l'eau au TCO, ils nous attendaient. Nous avons été entendus, le TCO a pris des engagements, nous sommes satisfaits, mais en attente des actions concrètes", nous raconte Karim Juhoor, du collectif.



Plusieurs engagements ont été pris par le TCO, notamment celui de verser des aides pour aider les familles à payer les factures d'eau liées au confinement. Derichebourg appelle les familles saint-leusiennes en difficulté à se manifester auprès de la compagnie. Par ailleurs, Derichebourg s'est engagé à aller à la rencontre des familles qui ne pourraient se déplacer, avec l'aide du collectif, qui les identifiera.



Le collectif regrette de n'avoir pas eu de réponse claire de Derichebourg quant à la tarification par paliers ni à la baisse des coûts d'assainissement. Le TCO, de son côté, s'est, selon Karim Juhoor, montré sensible aux arguments du collectif, et a assuré vouloir étudier l'élargissement d'un tarif social à tout le territoire du TCO, une expérimentation étant en cours à Saint-Paul, en partenariat avec la Créole.