Le Collectif DPM porte plainte pour "non assistance à un environnement menacé"

Le Collectif de défense du Domaine Publique Maritime continue le combat sur le plan judiciaire. Son porte-parole ira porter plainte contre x (La DEAL, la Brigade Nature, La Mairie, la Réserve Marine) pour "non assistance à un environnement menacé" à la gendarmerie de Saint-Gilles les Bains ce vendredi.



"Il y a urgence à agir. Nous ne pouvons accepter cette situation plus longtemps. Le lagon se meurt", affirme le docteur Karl Bellon.



"Si on enlève pas rapidement ces restaurant, ça représente un danger pour la population". Karl Bellon est venu sur place pour constater les dégâts causés par la houle. "La nature montre combien elle a besoin de respirer, de faire son travail".



"Il y a un risque environnemental majeur, et même un risque de sécurité publique", estime l'ancien adjoint d'Alain Bénard, pointant du doigt les déchets et les matériaux qui se retrouvent dans le lagon. "Nous demandons au préfet la fermeture administrative de ces restaurants (...). C'est sur une zone rouge, il n'ont aucun droit de rebâtir ou reconstruire quoique ce soit", poursuit-il. Concernant le recul, il précise qu'"il y a le décret-plage, qui impose que ce soit des structures légères, démontables, et qu'il y ait un appel d'offre".