A la Une . Le Collectif 974 veut un COSPAR 2 pour la venue du ministre

Le Collectif 974 entend réunir "les forces vives" pour préparer la visite de Sébastien Lecornu sur notre île. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 11:25 | Lu 473 fois





Pour mémoire, le COSPAR (Collectif des Organisations Syndicales, Politiques et Associatives Réunionnaises) avait été créé le 5 février 2009 dans le but de satisfaire, grâce à l'unité des acteurs, des revendications jugées urgentes. Un mois après sa naissance,



Rassembler les comités, collectifs, unions et organisations syndicales pour préparer la visite ministérielle. Alors que Sébastien Lecornu, fraîchement nommé ministre des Outre-mer, devrait se rendre sur notre île dans quelques semaines, le collectif 974 entend constituer "une plateforme en vue d'un COSPAR 2". "Nous sommes persuadés que la participation de toutes les forces vives citoyennes, avec les organisations syndicales, représentera une contribution déterminante, non seulement pour la préparation de cette probable visite ministérielle, mais aussi et surtout, pour les prochains combats, voire, les luttes sociales à mener, pour La Réunion que nous voulons construire ensemble", explique le collectif, qui se dit "prêt" à entamer ce travail et invite à le rejoindre.





