Le Collectif 974 "vent debout" contre le durcissement des contrôles des chômeurs !

NON AU FLICAGE DES CHÔMEURS

NON A LA SANCTION FINANCIERE

NON A LA CULPABILISATION DES CHÔMEURS !



Le Collectif 974 appelle les demandeurs d’emploi à réagir considérablement le 31 janvier 2018 à la hauteur de cette attaque du Gouvernement !



Il est plus facile de frapper les retraités et les chômeurs…



Une réunion de crise réunira les acteurs concernés dans les prochains jours, pour déterminer les suites à donner et préparer la mobilisation qui s’impose.



"touch ‘ Pa" aux allocations chômage !