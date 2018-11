Gilets Jaunes Le Collectif 974 Gilets Jaunes : "Un plan Marshall et 20 propositions pour La Réunion"

Pour La Réunion, nous souhaitons réponses significatives particulières fortes, adaptées, pouvant satisfaire les attentes qui s’expriment dans les différents foyers de protestation d’une part, et, d’autre part, à travers les acteurs économiques et sociaux en matière de :



- Vie chère

- Salaires et Revenus

- Pouvoir d’Achat

- Lutte contre les monopoles



Pour :



- Le développement économique

- L’Emploi

- Un modèle prenant en compte les particularités et les spécificités locales ;



Face à la crise en présence, que La Réunion n’a jamais connue, face aux défis que notre Île doit relever, pour sortir de la misère, du chômage, de la grande pauvreté, et pour une nouvelle société, le Collectif 974 Gilets Jaunes apporte sa modeste contribution, avec une seule demande : Un Plan Marshall pour La Réunion !



NOS PROPOSITIONS ?



1)- Le Rôle accru de Pôle Emploi en matière de recrutement dans le privé ;

2)- Des Aides aux Entreprises pour encourager la création d’activités générant des emplois ;

3)- La Préférence Régionale, à compétence égale dans les emplois publics ;

4)- Un Moratoire pour le recrutement dans la fonction publique d’Etat ;

5)- L’Indexation des plus bas salaires et revenus ( 35% ) ;

6)- La création de 2 grands pôles de services à la personne et des emplois verts ;

7)- Une Conférence Territoriale pour le développement et l’emploi ;

8)- La création d’un fonds spécifique de développement durable et solidaire ;

9)- Un Parlement de Citoyens ( Assemblée Citoyenne ) ;

10)- Investir en faveur des secteurs innovants et pour la sécurité alimentaire ;

11)- Des moyens exceptionnels au profit de la lutte contre l’Illettrisme, une meilleure organisation scolaire et pour la promotion de l’homme Réunionnais ;

12)- La Continuité sanitaire pour tous Les Réunionnais ;

13)- La création d’un office des routes et de nouvelles infrastuctures indispensables ;

14)- Un Plan massif de résorption des radiers ;

15)- Une réelle maîtrise des prix et des dispositifs spécifiques pour s’approvisionner sur les marchés les plus proches de La Réunion ;

16)- Une nouvelle politique, favorisant l’Insertion des publics prioritaires, par le logement social ;

17)- Un Sommet Social pour un dialogue responsable entre toutes les forces vives de l’exagone et des Outre Mers ;

18)- Un plan spécifique pour l’égalité des chances, la participation citoyenne et l’éducation à la citoyenneté.

Rappel :

400 000 Réunionnais en situation de pauvreté

160 000 Réunionnais au chômage

110 000 Réunionnais illettrés

60 000 Réunionnais mal logés

30 000 Réunionnais dans l’attente d’un logement.



Saint Denis, le 27 novembre 2018

Le Collectif 974 Gilets Jaunes

