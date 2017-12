Le Coco Beach prié de baisser rideau ce mardi soir

Le Coco Beach contraint de fermer boutique. Le célèbre restaurant de plage de l'Hermitage n’a pu maintenir son activité ce mardi soir à cause d’un climat électrique comme le laisse entendre la direction de l’établissement.Selon nos informations, le restaurant s’est en fait plié à l’interdiction ordonnée par la mairie d’organiser cette soirée. Contactée en fin d’après-midi, la Ville n’a pu nous confirmer la publication d’un arrêté allant en ce sens. Il y a quelques minutes, l'établissement ajoute sur sa page officielle que c'est pour des raisons "indépendantes de notre volonté" qu'il a dû annuler la soirée Sunset Party. Une annulation qui n'est donc pas de son ressort et dont il a été informé "tardivement", regrette la gérance.Il faut ici rappeler que l’établissement est dans l’oeil du cyclone depuis des semaines. Tout d’abord en raison de la mobilisation du collectif contre la privatisation du littoral qui estime que le Coco Beach, tout comme d’autres établissements de bord de mer, ne respecte pas la réglementation en matière de respect du domaine public maritime.Et enfin depuis la descente, samedi soir dernier, des services de l’Etat qui ont mené une opération coordonnée , tant en matière de sécurité que d’hygiène au sein du bar-restaurant. 300 kg de denrées impropres à la consommation ont ainsi été détruites.Ce mardi 19 décembre, le Coco Beach devait proposer à sa clientèle une soirée Before 20 Desamb’, de 20H à minuit. Des artistes locaux comme Lindigo y étaient programmés.