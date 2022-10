Le Club Sportif de Bois-de-Nèfles Saint-Paul labellisé “École de Raid” !

Au début du mois d’octobre, la campagne de labellisation desa été officialisée pour la saison 2022/2023 par la Fédération Française de Triathlon 262 clubs sont labellisés “École de Triathlon” et obtiennent 1, 2 ou 3 étoiles. 14 clubs ont également obtenu leur labellisation “École de Raid” lors de cet événement, dont un club sportif Réunionnais originaire de la Ville de Saint-Paul qui est labellisé 2 étoiles. Ces écoles sont les piliers du développement de plusieurs disciplines enchaînées (triathlon, aquathlon, duathlon, etc.).Le Club Sportif de BDN Saint Paul Sports (École de natation & de triathlon) des hauts de la commune Saint-Pauloise, a réussi à garder ses 2 étoiles (obtenues entre 2020 et 2022) et continue ainsi sa politique de formation des jeunes triathlètes.Ce label vient confirmer la réussite dans la politique d’apprentissage et une volonté de développer ce sport notamment sur les hauts de la commune.Être le seul club de l’île labellisé n’aurait pas été possible sans la motivation des adhérents, le soutien technique, financier et humain comme celui de la Fédération Française de Triathlon , la Ligue Réunionnaise de Triathlon ou encore le Département de La Réunion L’objectif sur les années à venir est de décrocher une 3ème étoile. Plusieurs actions sont mises en place afin de structurer l’accueil et les entraîneurs, sans qui ce projet ne serait pas possible.L’une des premières étapes a été franchie, il y a déjà quelques mois, avec l’obtention du « perfectionnement sportif mention triathlon » par(le seul Triathlon de l’île) qui complète l’équipe d’entraineurs diplômés d’état avecet