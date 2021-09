Communiqué Le Club Export Réunion expose ses solutions pour l’internationalisation des entreprises réunionnaises

2020 et 2021 sont des épreuves inédites pour les entreprises exportatrices locales. Dans un Livre

Blanc, le Club Export Réunion élabore des propositions concrètes pour donner un nouveau souffle à

l’internationalisation du territoire dans les 5 prochaines années. Le communiqué : Par N.P - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 12:33

Le Club Export Réunion, qui rassemble depuis 22 ans de véritables « explorateurs de l’export », publie un Livre Blanc sur une nouvelle approche de l’internationalisation des entreprises de La Réunion à l’horizon 2026. Chargé de sa rédaction, le cabinet Verso Consulting a interrogé les adhérents du Club Export, mais aussi ses partenaires institutionnels et acteurs clés de l’export à La Réunion et dans la zone OI.



Cette publication est une réflexion globale sur les enjeux de la filière export, avec un état des lieux et des propositions concrètes pour en faire un secteur économique à part entière, susceptible d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires dans 5 ans.



Une démarche collaborative et partenariale



Élaboré entre janvier et juin 2021, le document d’une soixantaine de pages regroupe 19 propositions opérationnelles, réparties en 3 grands axes stratégiques : structurer l’offre réunionnaise à l’export, améliorer l’environnement des affaires et dynamiser la capacité de projection à l’international.



Ce défi ne peut être relevé seul, précise le Club Export Réunion. De nombreuses actions proposées revêtent une dimension collective et d’intérêt général. Elles ont vocation à être portées par l’ensemble des partenaires, institutionnels et socioprofessionnels.



Parmi les propositions développées au sein de ce Livre Blanc :



- Créer une base de données de l’international permettant d’améliorer la connaissance des entreprises et des filières à l’export.



- Fédérer les acteurs publics et privés autour d’une « task force » permanente à l’international, outil permettant les échanges sur les grands enjeux (fret, Accords de partenariats économiques, création d’une compagnie maritime régionale, etc.), le pilotage des actions de coopération régionale et le suivi efficace des actions entreprises.



- Améliorer l’offre locale éducative à l’international pour renforcer les compétences des jeunes, des porteurs de projets et des chefs d’entreprise (renforcement du lien école/entreprise, formations de haut niveau, apprentissage renforcé de l’anglais).



- Construire ou consolider des outils de financement adaptés à la taille des PME locales par la création d’un fonds spécifique Outre-mer, outils de financements participatifs, recours à la défiscalisation.



- Développer de nouvelles approches de l’export via l’exportation collaborative, en encourageant les entreprises locales à travailler ensemble pour gagner en efficience à l’export. Le Club Export Réunion est le premier à porter cette approche dans l’océan Indien. Un premier groupement d’artisans de l’agroalimentaire avec une offre commune doit voir le jour dans quelques mois.



- Proposer un accompagnement technique renforcé aux entreprises à chaque étape de leurs démarches d’internationalisation, grâce au recours à un ensemble de services basés sur des expertises métiers reconnues (juridique, fiscal, commercial, marketing, logistique, etc.). Le Club Export Réunion envisage une montée en gamme de ses prestations et une refonte de ses services en ce sens.



- Renforcer la visibilité et la lisibilité de l’offre réunionnaise à l’export, en développant des outils promotionnels visant à mieux la présenter (catalogues sectoriels).



- Appuyer la structuration de filières dans l’océan Indien pour permettre aux entreprises du territoire de s’inscrire dans une chaîne de valeur à l’échelle régionale et favoriser l’émergence d’initiatives entrepreneuriales conjointes en fonction des opportunités offertes par chaque pays.



Selon Laurent Lemaître, Président du Club Export Réunion : « 2020 et 2021 ont été deux années particulièrement difficiles pour tout le monde, y compris pour nos entreprises TPE/PME exportatrices du territoire. Mais nous sommes résolument optimistes pour l’avenir et convaincus que nos entrepreneurs peuvent et doivent prendre position dans leur environnement régional.



Pour y répondre efficacement, il sera primordial de jouer collectif. Ce Livre Blanc est une feuille de route construite dans cette logique. Nous devons poursuivre la structuration de notre filière pour que nos entreprises soient mieux informées, mieux valorisées, et mieux accompagnées à exporter, voire à s’implanter de manière durable dans les pays de la zone océan Indien. C’est dans cette ambition collective que le Club Export Réunion, doit continuer de travailler et se développer ».





Publicité Publicité