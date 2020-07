Rubrique sponsorisée Le Cinépalmes baisse ses tarifs

Une bonne nouvelle du côté des salles obscures ! Le Cinépalmes Sainte-Marie baisse son plein tarif et rajoute une séance supplémentaire à tarif réduit. Un bon plan pour petits et grands, surtout en cette période de vacances ! Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 09:39 | Lu 642 fois



2 100 fauteuils nettoyés en profondeur, un couloir de décontamination, tout a été pensé pour la sécurité des spectateurs.



Une séance supplémentaire à 6€ !

La bonne nouvelle concerne également le portefeuille des amateurs de cinéma. A partir de ce mercredi 22 juillet le tarif de la séance passe de 10 à 9€.



Une séance supplémentaire a été programmée, avant 14h au tarif de 6€. Les étudiants et seniors n'ont pas été oubliés non plus, le prix de leurs billets passant respectivement à 7€ et 7.50€*... Pour vivre en famille le cinéma sur grand écran au meilleur prix.

* Conditions des tarifs étudiants et seniors disponibles en caisses



