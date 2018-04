Le Cinépalmes accuse une salariée de vol, le tribunal la relaxe

Investissement, Commerce et Cinéma Réunion (ICC) n’a peut-être pas été très net avec ses salariés au moment des faits… C’est ce que sous-entend l’avocat de A.B, accusée d’avoir volé 1800 euros entre 2008 et 2011 alors qu’elle était employée au Cinépalmes (depuis 2005), à Sainte-Marie.



Selon le directeur, Grégoire Cordeboeuf, la caissière aurait imprimé des billets en doublon, afin de pouvoir en encaisser la moitié. Sa technique : éteindre et rallumer l’imprimante qui éditait automatiquement un nouveau billet. Comment cela s’est su ? Elle se serait vantée auprès d’une collègue.



La mère de famille a donc été mise à pied en 2011, avant d’être accusée par une cliente d’avoir fait payer plein pot alors qu'il s'agissait de billets d’abonnement à tarif réduit. Et là, c’était licenciement pour faute grave.



Cinépalmes, pas très crédible dans la gestion de ses salariés



Elle, conteste les faits. Il s’agirait d’un problème de réseau ou d’électricité. Son avocat, Me Sébastion Navarro, rappelle certains incidents concernant la gestion des salariés du Cinépalmes à l’époque ; notamment des grèves entre 2008 et 2009 et les licenciements qui ont suivi. "La raison était souvent des vols, explique Me Navarro, mais est-ce que tous leurs salariés étaient des voleurs ? Un seul salarié, un intérimaire, n’a pas fait grève. Il est ensuite devenu responsable", avant de dévoiler qu'il s'agit de Grégoire Cordeboeuf.



Il rappelle également que l’ingénieur "objectif" qui a créé le logiciel utilisé par les caissières, est l’un des fils de la famille Drotkowski qui dirige la société. "J’ai été étonné quand j’ai vu que l’ingénieur qui témoignait voulait aussi se constituer partie civile".



Et qu’en est-il de la collègue qui avait dénoncé A.B ? "Elles étaient trois en concurrence pour le même poste et les deux autres sont rapidement passées à des postes à responsabilité alors qu’elles n’étaient arrivées qu’en 2010".



Si Me Navarro sous-entend gentiment que le Cinépalmes a voulu se débarrasser des grévistes, il rappelle également que l’affaire ne contient pas les preuves nécessaires pour condamner sa cliente. "C’est pour cela que le juge d’instruction avait d’ailleurs prononcé un non lieu".



Au final, le tribunal a décidé de la relaxer.