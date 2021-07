A la Une . Le Ciné Grand Sud Pierrefonds devrait voir le jour en décembre 2022

Après une longue bataille judiciaire, Saint-Pierre aura bel et bien son complexe cinématographique de 10 salles développé par la Holding Ethève. Les derniers progrès technologiques seront au rendez-vous pour réjouir les cinéphiles. Date prévue de sortie de terre : décembre 2022. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 17:52

Les cinéphiles sudistes peuvent se réjouir. La construction du multiplexe de la Holding Ethève est lancée, après plus d’une décennie de péripéties judiciaires.



Au programme : 10 salles de cinéma, deux restaurants, des commerces, une salle de réception et 410 places de parking. De quoi donner le tournis. Le Ciné Grand Sud Pierrefonds accueillera également les dernières technologies en matière d'équipements.



Le multiplex devrait voir le jour en décembre 2022. Encore un peu de patience...