ENTREPRISES



ASSOCIATIONS



Après le succès de l’ "appel à projet Chèque Numérique" 2017 qui permettait aux entreprises de passer à l’ère de la digitalisation, La Région Réunion a reconduit et conforté cet appel à projet pour qu’il devienne un dispositif régional à part entière.Le Chèque Numérique 2019 est donc un dispositif régional qui concerne :les TPE de – de 10 salariés de tout secteur d’activité (sauf filière numérique)Celles-ci peuvent prétendre à un DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE GRATUIT AVEC LA CCIR OU LA CMAR qui permettra la mise en place d’actions digitales futures pour l’Entreprise.Les ACTIONS DE DIGITALISATION peuvent concerner :⇒ Création et Refonte de Site Internet⇒ Solution de vente en ligne⇒ Optimisation référencement⇒ Réseaux Sociaux + Community management⇒ Formation et Assistance aux outils numériquesEt elles seront financées à hauteur 2 000€ (50 % des dépenses HT) par La Région Réunion.La nouveauté, les associations sont aussi accompagnées pour un diagnostic numérique avec le prestataire de leur choix à hauteur de 500€ et leurs actions digitales préconisés à 2 000€ (50% des dépenses HT) par La Région Réunion.Direction de l’Innovation et du Développement NumériqueTél : 0262 48 28 86 ou 0262 92 29 13numerique@regionrenuion.com