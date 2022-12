Actu Ile de La Réunion Le ChatGPT une intelligence artificielle qui risque de faciliter la triche à l’école

Le chatbot ChatGPT, qui propose des résultats performants, pourrait duper les systèmes anti-triche mis en œuvre par les professeurs. Largement commenté ces dernières semaines, cet outil de triche presque parfait peut apporter des explications et des raisonnements détaillés sur un grand nombre de sujets, même les plus pointus. Par P.J - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 07:04

Même s’il n'est pas parfait et peut donner parfois des réponses absurdes, le chatbot d'OpenAI est aujourd'hui suffisamment performant pour apporter des explications et des raisonnements détaillés sur un grand nombre de sujets, même les plus pointus. Avec le progrès de la technologie dans un ou deux ans, le vocabulaire limité et les tournures de phrases de ChatGPT seront indétectables quand ils seront comparés au vocabulaire d’un étudiant classique, rapporte le site clubic.com.



Cet outil peut être utilisé par les élèves et étudiants du monde pour faire leurs devoirs à leur place, sans avoir besoin de se plonger dans des livres, ou à réfléchir au sens de leur dissertation.



Un problème qui suscite l’inquiétude des professeurs qui semblent pour le moment impuissants face aux progrès constants apportés par OpenAI à sa technologie. Entre-temps, l’OpenAi et le corps professoral réfléchissent à des mesures pour mieux repérer les devoirs rédigés par ChatGPT.