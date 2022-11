Mayotte Le Centre hospitalier de Mayotte essuie une nouvelle plainte de parents endeuillés

Le Centre hospitalier de Mayotte se trouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Une nouvelle plainte pour homicide involontaire suite au décès d’un nourrisson a été déposée par des parents endeuillés. Par L.S. - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 18:23





Cette affaire commence le 28 juin dernier. Le bébé, âgé alors de 4 mois, est fortement enrhumé. Il a des difficultés à respirer. A l'hôpital de Pamandzi, le docteur qui les reçoit ne détecte rien d'autre qu'un rhume. La mère rentre à la maison pour suivre les instructions qu'on lui a données. Mais, l'état du bébé s'aggrave. Le 1er juillet à 10h, il a encore plus de mal à respirer et ne mange plus, relate Mayotte la 1ère.



Une ambulance est alors appelée, mais à en croire le père, personne n’est venu. Samuel, toujours au travail, est alors alerté par sa femme. Ils finissent par appeler un taxi pour les emmener aux urgences de Pamandzi une seconde fois. La mère et son enfant patientent jusqu’à 12h avant d’être pris en charge par un médecin. Au vu de l’état du bébé, le docteur lui demande de se rendre vers le CHM de Mamoudzou car "il n’y avait pas d’urgence pédiatrique à Pamandzi", relate la maman.



Une ambulance ne les récupère que 3 heures plus tard. Une fois sur place, ils devront encore patienter avant d’être reçus.



“L'infirmière lui a placé une sonde pour la nourrir, ça s'est très mal passé car l'enfant s'étouffait. Ma femme a commencé à pousser des cris de détresse. Les médecins ont accouru. Des remontrances ont été émises contre l'infirmière pendant que notre petite fille était plongée dans un coma artificiel. À ce moment, je savais que c'était la fin”, raconte le papa. L’enfant n’a pas survécu.



Quatre mois plus tard, aucun élément de réponse n'a été apporté à la famille. Au niveau de l’hôpital, c’est silence radio. Selon le procureur, l'enquête suit son cours.



La médiatisation de ce cas fait suite à un décès dans des circonstances sensiblement similaires fin octobre. Là aussi Samuel, le père d’un enfant décédé il y a quelques mois, veut des réponses. Il a demandé une autopsie avant de porter plainte contre le CHM pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Pour les parents, cette mort est liée à une série de mauvaises décisions et de négligences de l'hôpital.Cette affaire commence le 28 juin dernier. Le bébé, âgé alors de 4 mois, est fortement enrhumé. Il a des difficultés à respirer. A l'hôpital de Pamandzi, le docteur qui les reçoit ne détecte rien d'autre qu'un rhume. La mère rentre à la maison pour suivre les instructions qu'on lui a données. Mais, l'état du bébé s'aggrave. Le 1er juillet à 10h, il a encore plus de mal à respirer et ne mange plus, relate Mayotte la 1ère.Une ambulance est alors appelée, mais à en croire le père, personne n’est venu. Samuel, toujours au travail, est alors alerté par sa femme. Ils finissent par appeler un taxi pour les emmener aux urgences de Pamandzi une seconde fois. La mère et son enfant patientent jusqu’à 12h avant d’être pris en charge par un médecin. Au vu de l’état du bébé, le docteur lui demande de se rendre vers le CHM de Mamoudzou car "il n’y avait pas d’urgence pédiatrique à Pamandzi", relate la maman.Une ambulance ne les récupère que 3 heures plus tard. Une fois sur place, ils devront encore patienter avant d’être reçus.“L'infirmière lui a placé une sonde pour la nourrir, ça s'est très mal passé car l'enfant s'étouffait. Ma femme a commencé à pousser des cris de détresse. Les médecins ont accouru. Des remontrances ont été émises contre l'infirmière pendant que notre petite fille était plongée dans un coma artificiel. À ce moment, je savais que c'était la fin”, raconte le papa. L’enfant n’a pas survécu.Quatre mois plus tard, aucun élément de réponse n'a été apporté à la famille. Au niveau de l’hôpital, c’est silence radio. Selon le procureur, l'enquête suit son cours.La médiatisation de ce cas fait suite à un décès dans des circonstances sensiblement similaires fin octobre. Là aussi les parents de l'enfant décédé avaient entrepris de porter plainte contre le CHM