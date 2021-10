Communiqué Le Centre-Ville d’Avenir à la rencontre de la population

Le centre-ville de Saint-André se métamorphose au fil des mois, et ce n’est que le début. Depuis la signature du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2019-2029, la Ville de Saint-André transforme son cœur en un véritable « Centre-Ville d’Avenir » : attractif, agréable et ouvert à tous. C’est dans cet élan de dynamisme que deux journées ont été organisées ces 19 et 20 octobre 2021 dans le jardin de la Maison Loupy : retour sur cette 1ère édition des Rencontres de Saint-André, Centre-Ville d’Avenir, marquée par des moments d’échange et de partage avec les habitants, usagers et professionnels, impatients de découvrir cette grande transition urbaine. Par NP - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 17:33

La rencontre professionnelle : "Ce projet d'envergure ne pourra se réaliser sans la mobilisation collective d'acteurs privés du territoire" (Joé Bédier)



Ils étaient plus de 80 professionnels à répondre présents à la première édition des « Rencontres de Saint-André, Centre-Ville d’Avenir » ce mardi 19 octobre. Rythmée par l’intervention d’acteurs du projet (urbaniste, architecte, paysagiste, directeur du projet et chargée de mission), ces rencontres avaient pour objectif de présenter le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, ses ambitions, son avancement et les actions à venir, auprès d’un public composé d’investisseurs, de promoteurs ou encore de bureaux d’étude.

La première partie dédiée à la présentation du programme, sa stratégie urbaine, financière, mais aussi ses ambitions paysagères ou architecturales, a suscité de nombreuses questions auprès des professionnels présents. Un riche échange entre professionnels, qui a perduré lors des temps de pause et du déjeuner. La deuxième partie, qui avait notamment vocation à présenter l’appel à projets Îlot Grande Place, a permis aux participants de donner leur avis sur le projet, mais aussi de choisir d’y contribuer à leur tour.



Le maire de Saint-André, Joé Bédier, a clôturé cette première édition : « Les débats de la journée ont été fructueux et je souhaite que cette rencontre soit le point de départ de nouveaux projets et de nouvelles idées pour le développement de Saint-André. Cette première édition 2021 a fixé les ambitions et le cadre du NPNRU et du plan Action Cœur de Ville. »

Pour finir en annonçant le renouvellement de ces rencontres l’année prochaine : « Ces rencontres seront poursuivies chaque année pour rendre compte d’une part, et pour poursuivre les échanges avec vous d’autre part. Bâtissons ensemble le centre-ville de demain ! ».