A la Une .. Le Centre Sécurité Requin demande aux usagers de redoubler de prudence

Le CSR (Centre Sécurité Requin), évoquant une période marquée par une augmentation de la probabilité mensuelle d'attaque, adresse une mise en garde aux usagers : Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 08:45

Suite aux récentes captures de requins bouledogue et tigre près des côtes et avec l’arrivée des vacances scolaires, nous rappelons aux usagers de redoubler de prudence en cette période marquée par une augmentation de la probabilité mensuelle d'attaque (Lagabrielle et al., 2018; cf. graphique ci-après).

Pour rappel, le dispositif Vigie Requin Renforcée et la ZONEX Saint-Leu offrent aux usagers des zones de sécurisation collective. Toutes les infos de déploiement sont à retrouver sur leurs pages Facebook et Instagram.



Restez connectés et renseignez-vous avant toute mise à l'eau