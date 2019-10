Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion se mobilise pour le dépistage du cancer du sein

Dans le cadre d'Octobre rose 2019, campagne de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein, le CHU de La Réunion met en place des actions, afin de sensibiliser au dépistage et d'informer sur la prise en charge du cancer le plus fréquent chez les femmes.



Avec plus de 50 000 nouveaux cas dépistés chaque année au niveau national, dont 1% concernant les hommes, le cancer du sein est le 1er cancer chez la femme et celui qui entraîne la plus grande mortalité. Dépisté à un stade précoce, la maladie se guérit dans 9 cas sur 10, les traitements sont de mieux en mieux adaptés à chaque forme de cancer, ceci grâce aux progrès de la recherche.



Le dépistage du cancer du sein permet un diagnostic précoce, un traitement moins lourd, moins long et plus efficace.

Afin de sensibiliser sur l’importance de ce dépistage, le CHU de La Réunion, en partenariat avec le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC), le réseau Régional de cancérologie ONCORUN, le laboratoire ROCHE s’unissent durant 4 journées d’animations à destination du public.



Nous avons le plaisir de vous convier à venir visiter les différents stands de 8h30 à 12h30 :



Le mercredi 09 octobre (Hall du PFME – niveau-2) et le jeudi 10 octobre (hall principal) CHU site de Saint-Pierre



Le lundi 21 octobre (maternité) et le mardi 22 octobre (Hall principal) CHU Félix Guyon



Ces stands permettront d'informer le public sur l'importance du dépistage du cancer du sein. Sont prévus des documents sur le cancer du sein et des professionnels seront présents pour sensibiliser les usagers et répondre à leurs questions.Ce sera également l’occasion de se former à l'autopalpation grâce au buste Rosie avec lequel des démonstrations seront réalisées par les professionnels de santé du CHU et/ou de CRCDC.