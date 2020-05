Communiqué Le Centre Hospitalier Ouest Réunion remercie la SEDRE pour les brins de muguets et souhaite à tous une bonne fête du travail





Le personnel des urgences du CHOR et le personnel de l'EHPAD ont eu l'heureuse surprise ce matin de recevoir un brin de muguet offert par la SEDRE : "les membres du CSE de la SEDRE vous remercient de l'aide que vous apportez à la population. Un proverbe dit que les brins de muguets portent bonheur, nous vous le souhaitons dans ces moments difficiles. Encore un grand merci à vous."



L'ensemble du personnel hospitalier est très touché par ce geste et souhaite à toute la population réunionnaise une très bonne fête du travail.



Le Centre Hospitalier Ouest Réunion et l'Etablissement Public de Santé Mentale Réunion tiennent encore à remercier tous les partenaires qui ont accompagné le personnel pendant cette période inédite pour leur engagement et leur geste de soutien.Cette semaine, par exemple les agents hospitaliers ont bien été gâtés en plantes grâce à Hyper Jardin de Saint Paul.



Il est encore possible d'envoyer les propositions d'aide mais aussi des messages de soutien au personnel hospitalier à soutien.covid19@chor.re