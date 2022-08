Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Centre Communal d’Action Sociale agit pour les Saint-Paulois Ce jeudi 25 août 2022 s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, une conférence de presse sur les nouvelles actions proposées par le Centre Communal d’Action Sociale. Ces aides sociales seront effectives dès le mois de septembre.





Des actions qui se déclinent en deux temps : tout d’abord de manière immédiate “afin de répondre, à notre niveau, au contexte économique et social particulièrement tendu. Dans un second temps, il s’agira de proposer une stratégie de notre action sociale pour le territoire”, commence Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul.



Le CCAS de Saint-Paul voit plus loin pour répondre au plus près aux besoins des Saint-Paulois



En matière d’actions sociales, le périmètre est vaste et revêt plusieurs formes : accompagnement des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap, des enfants, des familles en difficultés… en passant par la lutte contre les exclusions et l’instruction des demandes d’aides sociales. Le CCAS intervient également dans le secours d’urgence, les prêts sans intérêts, la distribution de colis alimentaires, les chèques d’accompagnement personnalisé ou encore l’aide à l’habitat pour ne citer que ces aides car la liste des dispositifs proposés est bien plus longue.



Le CCAS de Saint-Paul est, sans conteste, l’un des plus sollicités de l’île.



“L’analyse des besoins sociaux que nous avons lancée a permis de confirmer que notre commune concentre de profondes inégalités. Sur un territoire qui s’étend sur plus de 240 km2, notre ville est aussi l’une des plus grandes de l’Hexagone. Avec un taux de pauvreté de 32%, sa géographie complexe contribue également à créer des disparités entre les hauts et les bas. Sur une population totale de 103 000 habitants, notre Cité compte plus de 19 000 personnes sans emploi, de nombreuses familles monoparentales et près de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans dont 20 centenaires. Notre ambition est de faire de Saint-Paul, une Ville plus solidaire et inclusive. Saint-Paul a fait de la lutte contre la pauvreté, un axe majeur”, insiste le premier magistrat.



Après la restauration scolaire à un euro pour 45% des enfants inscrits dans les établissements scolaires du premier degré, la mise en place des transports gratuits pour les élèves des écoles maternelles, primaires et élémentaires, le lancement de la Mutuelle Communale Solidaire… la Ville de Saint-Paul s’est engagée à préserver le pouvoir d’achat des plus modestes. En effet, plus de 11 000 personnes vivent à Saint-Paul avec moins de 1 000 euros par mois. “Ils sont en dessous du seuil de pauvreté! “



Des actions fortes pour agir sur le pouvoir d’achat des Saint-Paulois



Le CCAS de la Ville de Saint-Paul enclenche, dès le mois de septembre, des actions pour agir sur le pouvoir d’achat des Saint-Paulois en revalorisant les aides sociales facultatives recouvrant leurs besoins primaires à savoir l’alimentation, à l’eau, à l’électricité et au logement. Concernant l’aide à l’alimentation, son montant pourra être multiplié par 4 dans une année sur la base d’une évaluation sociale.



Par exemple, un couple avec deux enfants pouvait percevoir jusqu’alors 160 euros par an. “Aujourd’hui, nous portons le maximum de l’aide à 540 euros, soit une augmentation de plus de 237%. Pour agir face aux impayés d’eau et d’électricité, nous doublons le plafond des aides en passant de 300 à 600 euros par an”. Enfin, pour venir en aide aux impayés de loyer et au maintien dans le logement, l’aide au logement octroyé une fois par an de 300 euros sera de 400 euros. Soit une augmentation de 33%.



Parce que les actions de proximité n’ont pas leur égal, 5 travailleurs sociaux seront également déployés dès le 1er septembre dans les bassins de vie du territoire. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de territorialisation qui témoigne de notre volonté d’offrir une action sociale inclusive au plus près de l’habitant. Ces travailleurs sociaux tiendront une permanence dans les mairies annexes de tous les bassins de vie mais pourront également aller chez l’habitant pour réaliser leur évaluation sociale.



Cofinancé par le Département dans le cadre du Pacte de Solidarité Territorial (PST), le CCAS relance l’aide au permis de conduire pour les jeunes âgés entre 18 et 31 ans. Ce dispositif vise à accompagner des jeunes Saint-Paulois, inscrits dans un parcours dynamique d’insertion professionnelle ou de formation professionnelle vers l’autonomie et l’emploi. Le montant de l’aide s’élève à 1 000 euros maximum.



Cet ensemble de mesures vient consolider les dispositifs d’aides sociales urgentes déjà existantes pour les Saint-Pauloises et Saint-Paulois. Hier, mardi 23 août, les élus et tous les directeurs de service à la restitution des analyses des besoins sociaux de notre territoire. Ce diagnostic socio-démographique précis a été réalisé par le cabinet COMPAS. “Il nous permettra de concevoir la politique sociale, mais également les autres politiques publiques de Saint-Paul”, souligne Emmanuel SÉRAPHIN.



Notre volonté est de co-construire le projet social de Saint-Paul. Il s’agit de dégager des préconisations à partir des enjeux sociaux identifiés afin de définir un plan d’actions avec des réponses pertinentes, cohérentes et ciblées pour les Saint-Paulois, que ce soit par exemple en matière de lutte contre la pauvreté ou encore d’accès aux droits et au numérique. Seul un travail de collaboration, de cohésion et de complémentarité permettra de faire évoluer la politique sociale de façon déterminante et efficace pour répondre au plus près aux besoins des Saint-Pauloises et Saint-Paulois.



Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CCAS au 0262 45 76 45.



