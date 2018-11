Le Centenaire de la Grande Guerre célébré à Saint-Paul

Revivez la commémoration de l’armistice et du Centenaire de la Grande Guerre, organisée ce dimanche 11 novembre 2018, au Jardin de la Liberté dans la ville de Saint-Paul grâce aux photos prise à cette occasion.



Une cérémonie patriotique chargée de symbole et célébrée en présence du maire de la cité saint-pauloise, Joseph Sinimalé, des élus du conseil municipal saint-paulois (Yoland Velleyen, Alex Pota, Axel Ravenne), du sous-préfet d’arrondissement, Olivier Tainturier, et de Claire Aragones, la maire de Beaumettes, une commune du département du Vaucluse.



L’élue souhaitant assister à ce moment patriotique, lors de son passage à La Réunion. Les enfants des écoles de la commune -de Bras Canot notamment- chantaient également dans le cadre de cette commémoration. Ils interprétaient la Marseillaise. Regardez et commentez cet événement immortalisé en photos.