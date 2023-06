Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Case Citerne Troussaille accueille la Karavan O.D.H.I.R Le Case de Barrage accueillera un événement important ce mercredi 17 mai 2023, de 13 à 16 heures. Venez participer à des actions de sensibilisation, de prévention et de dépistage des maladies chroniques.

Le dépistage de diabète, la mesure de la pression systolique et de l’indice de masse corporelle seront aussi proposés. Cette opération organisée sur le territoire saint-paulois se déroulera en partenariat avec l’AURAR* grâce au passage de la Karavan ODHIR (obésité, diabète, hypertension ou encore insuffisance rénale chronique) ce mercredi 7 juin.



L’intérieur de ce fourgon sanitaire est spécialement aménagé et doté d’équipements spécifiques. Plus d’information au 02 62 45 81 50. Ce dispositif innovant vise à prévenir l’apparition des complications chez les patients chroniques.



Ce rendez-vous facilite en effet l’accès à des consultations spécialisées au plus près de la population de la commune, directement dans les Bassins de vie. Cela renforce aussi la coordination entre professionnels de santé.



À Saint-Paul, la santé accessible à toutes et à tous, sur l’ensemble du territoire, représente un enjeu majeur. La volonté est d’accompagner les Saint-Pauloises et des Saint-Paulois durant les différentes étapes de leur vie.



*L’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à La Réunion







Dans la même rubrique : < > Les jeux en bois reviennent en juin Au mois de juin profitez des Matinées aquatiques