Le Carrefour de Bellepierre ferme, les salariés toujours dans l'incertitude

L'annonce de la fermeture le 22 octobre prochain du Carrefour de Bellepierre a déclenché une avalanche de réactions de clients mécontents. Mais qu'en est-il de la quinzaine de salariés ? Pour l'instant ils sont toujours dans l'inconnu. Une réunion avec la direction est prévue dans les prochains jours. Peut-être obtiendront-ils une réponse claire. Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 17:30

"Les équipes de Carrefour Market Vauban et Moufia et Carrefour Sainte-Clotilde se feront un plaisir de vous accueillir". Voilà ce que les clients du Carrefour Bellepierre peuvent lire sur des affiches accrochées à l'entrée du magasin. Si quelques clients se pressent aux caisses, les allées de la moyenne surface restent relativement vides en ce mercredi après-midi.



Peu de clients semblent y prêter attention mais ils devront bientôt aller faire leurs courses ailleurs. Le 22 octobre prochain, le rideau se baissera définitivement sur l'un des rares supermarchés du quartier.

Une réunion prévue prochainement avant une réponse définitive pour début novembre



Carrefour n'étant ni propriétaire des murs ou du fond de commerce, c'est au propriétaire du magasin d'offrir une solution à la quinzaine de salariés du magasin. Pourtant aujourd'hui, rien de concret ne leur a été proposé. "On attend toujours, on doit avoir une réunion avec la direction dans les prochains jours, et normalement une réponse définitive pour le 2 novembre. C'était dur au début, mais on est solidaire entre nous. On espère avoir une bonne nouvelle, alors on garde espoir !" souffle l'une des employées, avec un sourire timide.



Cette fermeture serait due à l'échec des négociations entre la grande surface et le propriétaire. De lourds travaux auraient dû être engagés pour remettre le magasin aux normes, mais chacun des deux camps se renvoie la balle. Finalement, c'est le propriétaire qui a mis fin au contrat de location-gérance avec GHB, le groupe Bernard Hayot, qui a racheté Vindémia en 2020. Le Carrefour Market de Bellepierre était de ceux-là puisqu'il s'appelait Score il y a deux ans, la marque commerciale de Vindémia tout comme les Jumbo Score.