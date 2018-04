Le Car Jaune, une seconde chance pour Miguy

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS



Je suis originaire du Tampon. Je suis une femme pleine de dynamisme, je prends toujours les choses du bon côté. Il y a encore un an de cela j’étais sans emploi, j’ai alors décidé d’intégrer le dispositif PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi). Je me suis vite rendue compte qu’à mon âge, trouver du travail n’étais pas chose aisée. Mais je n’ai pas baisser les bras.





OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOURD’HUI ?



Je suis aujourd’hui agent de médiation sur le réseau Car Jaune. J’adore le contact avec les gens, je suis une bonne vivante et j’ai toujours le sourire aux lèvres, ce métier c’est ce qu’il me fallait. Cela ne s’est pas fait tout seul, j’ai suivi une formation de 6 mois que la Région Réunion avait mise en place dans le cadre du Trans Eco Express.



Cette formation m’a été dispensée chez Transdev. Je me souviens que j’étais la plus âgée parmi les stagiaires, mais cela ne m’a pas arrêtée. Au contraire ! Je me suis donnée à 100 %. J’ai été prise en CDD, et depuis le mois de décembre je suis en CDI. Comme je le disais, il ne faut jamais abandonner.





EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER ?



En tant qu’agent de médiation, j’accueille et j’informe les clients sur les quais. J’accompagne les passagers sur leur trajet, on doit être vigilant, surveiller la montée dans les bus, que les gens soient bien installés, en toute sécurité. Il faut parfois gérer les conflits, apaiser les esprits, voir même rassurer les gens. En tant que femme, je trouve que j’ai une approche différente, je pense aussi que l’âge, l’expérience de la vie, font que je réagis différemment. Au-delà des situations conflictuelles, je fais de belles rencontres, on s’attache aux gens, certains m’appelle « l’hôtesse de bus ». Nous ne sommes pas là uniquement pour sévir, bien au contraire ! On est à l’écoute, on rassure, on assiste... Pour résumer, nous sommes là pour rendre le trajet des passagers plus agréable.