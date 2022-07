A la Une . Le Cap Lahoussaye fermé à la circulation mercredi et jeudi soirs

Sur la RN1A à Saint Paul, dans le cadre des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, pour permettre la suite des travaux de pose de balises de guidage, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h, les nuits des mercredi 27 et jeudi 28 juillet 2022. Pour rappel, le sens Nord/Sud est fermé de façon permanente pour une durée d’environ 12 mois. Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10 Route du Théâtre. Par NP - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 09:57