Le Cap La Houssaye, spot idéal pour observer les baleines

Magnifique spectacle immortalisé en photo ce jeudi 23 août, peu avant 8 heures du matin, au niveau du Cap La Houssaye : au moins trois baleines en train de se donner en spectacle. Les observations se multiplient depuis le début de la saison. Pour le plus grand plaisir des amateurs présents à proximité de ce spot idéal de la Côte ouest.Comme vous le verrez sur cette série d’images, les baleines, accompagnées de leurs baleineaux, ne se livrent pas à des sauts ou à des acrobaties spectactulaires hors de l’eau. Les cétacés préfèrent évoluer en dessous. Mais vous pourrez vous consoler en visionnant les clichés capturés pour l’occasion. Le Cap la Houssaye constitue en effet un sacré site pour pouvoir les regarder tranquillement dans leur milieu.D’autant plus qu’elles ne se trouvent vraiment pas loin des côtes saint-pauloises. On vous conseille quand même de vous munir d’un bon appareil photo équipé d’un téléobjectif pour en profiter.