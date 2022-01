Bien être Le Camu Camu et l’Acerola : des baies aux multiples bienfaits

La base pour retrouver l’énergie, c’est notre alimentation. La première des choses à appliquer c’est de manger équilibré, manger à des heures régulières mais aussi varier nos sources d’énergie. Et si la solution venait du méconnu Camu Camu? Par Chrisy - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 11:26





Faibles en apports caloriques et riches en vitamines, ces fruits vont venir soutenir notre système immunitaire et booster notre organisme, dans un contexte où les infections virales se multiplient. On parle d’antimicrobien naturel.



Ils permettent également la régénération du collagen et donc de retarder le vieillissement des cellules, mais aussi de maintenir au mieux une bonne mémoire et acuité visuelle.



Ils ont un rôle également sur l’élasticité de la peau.

De part, leur fonction antioxydante, ils vont tous deux renforcer les fonctions détoxifiantes de notre corps, lutter contre les radicaux libres et le stress oxydatif.



En somme, ce sont deux alliées pour une meilleure forme et une bonne humeur ! Alors à vos cures !

Cependant, respectez les doses recommandées. Un adulte a besoin d’environ 75mg de vitamine C par jour et notre corps tolère jusque 2000mg par jour. Cependant, cela est excessif. A forte dose, des effets néfastes sont observés notamment au niveau digestif.

Pensez à choisir vos cures en privilégiant au maximum des compléments alimentaires 100% naturels issus de l’agriculture biologique ou commerce équitable, tout en vous assurant des normes européennes.



