Le Caire : Au moins 41 morts dans l'incendie d'une église

Un incendie a fait au moins 41 morts dans une église du Caire aujourd'hui. La piste accidentelle est privilégiée. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 19:13

Un incendie s'est déclaré aujourd'hui durant une messe dans l'église d'Abu Sifin dans le quartier d'Imbaba.



Au moins 41 personnes sont mortes et de nombreux blessés ont été transportés dans les hôpitaux les plus proches.



Ce bilan est provisoire puisque, dans le même temps, le ministère de la Santé égyptien indiquait de son côté avoir recensé 55 victimes.



Selon le ministère de l'Intérieur égyptien, le feu serait consécutif à un court-circuit dans un climatiseur d'une salle de classe au deuxième étage du bâtiment. Il aurait dégagé une grande quantité de fumée, ce qui aurait été la cause principale des blessures et des décès.



La capitale égyptienne enregistre depuis plusieurs années de nombreux incendies meurtriers dus au mauvais état des bâtiments.



