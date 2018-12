Le Café de l’Éducation reporté

Le Café de l’éducation, prévu ce mercredi 12 décembre 2018 à Saint-Paul, est reporté. Les récentes perturbations liées au mouvement social occasionnent du retard qu’il faut rattraper dans les établissements scolaires.



De nombreuses personnes intéressées ne pourront donc assister à ce rendez-vous.



Cet événement devait se tenir dans la salle du conseil municipal de la mairie saint-pauloise. Gratuit, il est régulièrement organisé par le CRAP-Cahiers Pédagogiques et le réseau CANOPÉ.



Thème retenu de ce Café de l’éducation à Saint-Paul: Le projet local, un outil pour développer collectivement l’action éducative. Il devait se dérouler de 14 heures à 16h30.



L’introduction était censée permettre de présenter des actions représentatives et les apports des projets éducatifs territoriaux pour les plus jeunes et les adolescents. Avec les interventions programmées de Murielle Grieco de l’association Ou Gingn et de Danièle Ginot de l’association Les Petits Boucaniers.



Une question de départ devait aussi servir à diriger les débats: “Comment des actions partagées entre le hors école et l’institution scolaire peuvent-elles être bien davantage qu’une juxtaposition d’activités récréatives et constituer le fondement éducatif d’une politique de territoire ?».



Ces témoignages introductifs devaient illustrer les actions menées par les établissements et les enseignants de la circonscription, en particulier celles du collège des Aigrettes et de l’école primaire de Boucan Canot.



Daniel Comte, correspondant académique CRAP-Cahiers pédagogiques devait animer cet événement.



Ce rendez-vous regroupe habituellement des acteurs éducatifs de différents horizons pour débattre sur diverses thématiques. Sont conviées toutes les personnes intéressées par ces problématiques éducatives.