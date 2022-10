A deux pas du KUB, le CYROI (Cyclotron Réunion Océan Indien) est une plate-forme dédiée à la santé et aux biotechnologies. Il s’agit à la fois d’un incubateur de start-up et d’un site d’hébergement d’équipes de recherche publiques. En son sein, il héberge aussi un cyclotron, des laboratoires de recherche et un établissement pharmaceutique.



De l’incubation des projets avec le CYROI au développement avec le KUB, le Parc Technor offre aujourd’hui toutes les ressources pour accompagner les entrepreneurs dans un parcours complet.



Le lien entre les deux entités se concrétise physiquement avec l’installation d’une passerelle qui facilite la communication entre les deux bâtiments et les équipes.