A la Une . Le CSA autorise le rachat d'Antenne Réunion par Cirano Médias

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel annonce avoir validé le changement à la tête d'Antenne Réunion. Par NP - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 12:06





Mais le groupe Antenne Réunion a dû s'adapter suite à une succession de crises sociale (Gilets Jaunes) puis sanitaire (coronavirus). La Boutik Antenne n'a par exemple plus de magasins physiques sur le territoire.



Océinde a cédé sa place d'actionnaire majoritaire au groupe Cirano Medias. Ce dernier contrôle différentes chaînes de radio comme NRJ Réunion, Exo FM et RTL mais aussi le Studec (école des médias de l'océan Indien) ou encore une régie publicitaire, notamment.



Voici le communiqué de presse du CSA :



Le CSA donne son agrément à la prise de contrôle de la société Antenne Réunion Télévision par la société Cirano médias





La société Antenne Réunion Télévision (ART), qui édite le service de télévision Antenne Réunion, a informé le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’un projet de modification de son capital, qui induit un changement de contrôle au profit de la société Cirano médias. Cette opération est soumise, conformément à l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, à agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel (1).



Après instruction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé que la modification de capital envisagée n’était pas susceptible de constituer une modification substantielle des éléments au vu desquels le service avait été autorisé. En outre, il a constaté que l’opération n’était pas contraire au dispositif anti-concentration institué par la loi du 30 septembre 1986.



Le CSA a donc donné son agrément à ce changement de contrôle. Il l’a néanmoins conditionné à un renforcement de certains points de la convention qui lie Antenne Réunion au régulateur.



Cirano médias s’est engagée dans sa convention à garantir au public d’Antenne Réunion une offre de programmes locaux renforcée et l’indépendance de l’information qui y est délivrée. La société a aussi pris des engagements quant à ses pratiques commerciales en matière de publicité et sur la transparence de son activité de régie publicitaire vis-à-vis du CSA.



L’ensemble de ces mesures feront l’objet d’une évaluation annuelle par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.



