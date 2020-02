Communiqué Le CRPMEM reçoit le secrétaire général de la mer Ci-dessous, le coomuniqué du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de la Réunion (CRPMEM) :

La journée de visite officielle de Denis Robin, secrétaire général de la mer, consacrée à la pêche et à la transformation des produits de la mer a commencé par la visite du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de la Réunion (CRPMEM).



Une rencontre qui a permis à la chambre consulaire de présenter son plan d’avenir. Sous la conduite du Préfet, le Comité régional des pêches recevait aujourd’hui Denis Robin, Secrétaire général de la mer, représentant du premier ministre qui anime et coordonne les travaux d'élaboration de la politique du Gouvernement en matière maritime.



Il était accompagné de Pascal Gauci, secrétaire général aux affaires régionales, de Eric Mevelec, directeur de la mer (DMSOI), de Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français et de François Lambert, délégué général du GICAN (Groupement des Industrie de Construction et Activité Naval).



Cet échange a été l’occasion pour le Comité des Pêches de pouvoir détailler les problématiques auxquelles est aujourd’hui confrontée la filière pêche réunionnaise. Le Comité des Pêches a ensuite présenté son plan d’actions dont la vocation est de répondre à chacune de ces problématiques et à assurer le développement de la filière pour les années à venir.



Parmi ces actions ont ainsi pu être présentés : le projet de marque de filière, le programme de déploiement d’infrastructures portuaires ou encore les plans de gestion qui visent à préserver la ressource halieutique indispensable à la pérennité du métier de pêcheur.



A cette occasion, plusieurs pêcheurs avaient été invités afin de participer à un temps d’échange au cours duquel, ils ont pu poser leurs questions et partager leurs inquiétudes sur l’avenir de leur profession à La Réunion.

