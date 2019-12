Le CROUS Réunion et le Département de Mayotte concrétisent leur partenariat

Comme chaque année, au moment de la rentrée scolaire, plus de 150 jeunes en provenance de Mayotte décident de poursuivre leurs études à l’université de La Réunion.



C'est pourquoi, le Conseil départemental de Mayotte a sollicité le CROUS de La Réunion, afin d’assurer un meilleur accompagnement de ces jeunes mahorais en termes d’octroi de bourse, de logement et d’accès aux droits.



Les deux institutions ont signé ce vendredi une convention de partenariat, dans le but, chacun dans leur domaine de compétences et d'actions, d'agir pour un meilleur accompagnement des étudiants mahorais.



Une soirée d'accueil a d'ores et déjà été programmée pour les étudiants mahorais le 17 décembre prochain. Informations pratiques et démarches leur seront présentées à cette occasion.