A la Une .. Le CROS de La Réunion confirme sa participation aux JIOI malgré les démissions

Trois membres de l'équipe médicale du CROS (Comité régional olympique et sportif) de La Réunion ont quitté leur poste à quelques mois des Jeux des Îles de l'océan Indien après avoir appris que l'organisme prospectait aussi des soigneurs bénévoles. La direction du comité assure que toutes les sélections de La Réunion seront bien présentes au rendez-vous sportif de l'année malgré ces départs. Par NP - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 17:15





Le président du CROS Réunion explique avoir dû mettre en place de nouveaux systèmes de fonctionnement pour faire face aux impératifs financiers et assure que les sélections et le staff réunionnais ne sera pas impacté :



Mesdames. Messieurs.



La santé du sportif et le suivi médical des athlètes sont les priorités du mouvement olympique et sportif.



Nous remercions d'ailleurs chaleureusement tous les thérapeutes qui donnent de leurs temps aux sportifs dans les clubs. comités et ligues. Ces remerciements s'adressent bien sûr aussi à l'ensemble des familles, des dirigeants, des entraîneurs et des équipes qui donnent de leur précieux temps pour les sportives et les sportifs.



Savoir donner de son temps pour servir est fondamental. Il nous appartient, dirigeants du mouvement sportif réunionnais de véhiculer ce principe.



Nous avons de plus, le devoir de veiller à ce que le budget des Jeux des îles, qui regroupe 23 sports du 25 août au 3 septembre 2023, soit contenu. Il est donc impératif d'innover et de trouver de nouveau mode de fonctionnement contribuant à la réalisation de nos engagements à l'égard de nos financeurs.



Il est manifeste que ce changement de paradigme provoque toujours de la résistance. Mais c 'est avec résolution et conviction que nous portons ces nombreux projets.



Le Club Réunion sera donc bien présent dans toutes ses disciplines sportives à cette grande fête quadriennale des sportifs de l'Océan Indien. et ce dans toutes ses composantes (sportifs, entraîneurs, juges arbitre, responsables des délégations et son staff médical).



Pour le CROS,

Claude Villendeuil.

